ROWLEY, Michèle Tanguay



Au Centre d'hébergement Saint-Jean- Eudes, le 10 avril 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Michèle Tanguay, épouse de monsieur Édouard Rowley, fille de feu dame Cora Pelletier et de feu monsieur Conrad Tanguay. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église à compter de 9 h 30 pour offrir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil, outre son époux monsieur Édouard Rowley; ses enfants: France (Yves Dallaire) et Steven (Marie-Joëlle Poulin-Cloutier); ses petits-enfants: Francis (Anne-Catherine Dugal), Laurie, Marie-Sophie et Rose-Marie; ses frères: Gilles (Lise Verreault), Serge (feu Monique Bonneau), Régent (Rachelle Tremblay); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rowley: feu Patrick (feu Jeannette Pageau), feu Eliane (feu James Tweddell) feu Anney (feu Sylvio Paquet), Marina (feu Gérard Simard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD St-Jean-Eudes (section A-200) pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.