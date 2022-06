AUBIN BROCHU, Lauréanne



À la Maison D'Hélène de Montmagny, le 19 mai 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Lauréanne Brochu, épouse de feu monsieur Raymond Aubin. Elle était la fille de feu Alphonse Brochu et de feu Imelda Labonté. Elle demeurait à Saint-Lazare, Bellechasse.La famille recevra les condoléances au, jour des funérailles de 10h30 à 14h45.Les cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses fils, belles-filles et petits-enfants: Ghislain (Hélène Bourbonnais et leurs enfants: feu Catherine, Pascale et Maxime Aubin), Serge (Hélène Gagné et leurs enfants: Dave et Marie-Claude Aubin), Yves (Elaine Dion et leurs fils: Jean-François, Mathieu et Martin Aubin), Marc (Patricia Laflamme et leurs enfants: Laurence et Alex Aubin), Simon et Bruno (Renée Laverdière et leurs fils: Gabriel et Jacob Aubin) ainsi que ses arrière-petits-enfants: Charles, Harry, Lily, Stella et Jules. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Eliette (feu Clarence Marceau, Laurent Marceau), Jeanne-d'Arc (feu Louis Moniz), Bérangère (feu Marius Lachance), Louise (Raymond Breton), Françoise (feu Albert Morneau), Solange (Francis Alméida), Réjean (Elise Picard) et Raynald (Liliane Laverdière); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. De la famille Aubin, elle était la belle-sœur de (1er lit): feu Arthur Aubin (feu Rose Labrecque), feu Aurèle (feu Marie-Ange Plante), feu Ernest (feu Marie Bilodeau), feu Emile (feu Béatrice Bilodeau), feu Alfred (feu Marie Labrecque), feu Alice Aubin (feu Omer Labrecque) et de (2e lit): feu Marie (feu Paul Morin), feu Pierre (feu Rosa Grenier, feu Yvonne Gervais), feu Nérée (feu Aurélie Goupil), feu Rose-Alida (feu Joseph Labrecque), feu Marie-Anne (feu Donat Gauvreau), feu Roland (feu Bernadette Goupil, Jacqueline Laverdière), feu Joseph (feu Fernande Pichette), feu Jeanne (feu Robert Chabot), Léopold (feu Simone Couture), Jean-Marie (feu Martha Plante), feu Maurice (Françoise Caron) et feu René Aubin. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. S.V.P. Compensez l'envoi de fleurs par un don à la fondation La Maison d'Hélène, 350 Avenue St-David, Montmagny, Qc, G5V 4P9. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire (ou don en ligne). La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire