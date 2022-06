LABRIE, Paul-Emile



Au CHUL, le 8 mai 2022, à l'âge de 85 ans et 9 mois, est décédé monsieur Paul-Emile Labrie. Il était l'époux de feu madame Monique Lejeune, fils de feu madame Alida Laverdière et de feu monsieur Joseph Labrie. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Danielle, Martin (Isabelle Labrecque), Eric (Annick Giguère); ses petits-enfants Roxanne, James et Laurie; ses frères et soeurs: Louisette (feu Joachim Forgues), Rosanne, Denise (Germain Carrier) et Jacques (Sylvie Solot); ses beaux-frères et belles-soeurs: Solange Lejeune (feu Michel Labrie), Lucienne Lejeune (feu Lorenzo St-Jean), Suzanne Corriveau (feu Rénald Lejeune) et Diane Paquet (feu André Labrie); ainsi que plusieurs nièces, neveux, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h 30 à 11 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière de Loretteville. La famille tient à remercier les employés de la résidence St-Philippe ainsi que le personnel de la gériatrie du CHUL de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Opération Enfant Soleil, 450, avenue Saint-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec, Québec téléphone : 418 683-2323 courriel: oes@operationenfantsoleil.ca Site web : www.operationenfantsoleil.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.