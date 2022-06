LEGAULT, Pierre



Pierre Legault est décédé le 10 décembre 2021, à la Résidence Côté-Jardins de Québec, à l'âge de 84 ans. Il était l'époux bien-aimé de Renée Bergeron et le fils de feu Hector Legault et feu Valentine Pilon.Il fut prédécédé par sa première épouse Louise, ses trois enfants Daniel, Hélène et Dominique, ses sœurs Georgette (feu Gérald Taillefer), Lucie (Hubert Lalonde), ses frères Raymond et Jean-Paul ainsi que sa belle-sœur feu Suzanne (Claude Laplante). Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil, sa sœur Jeannine, sa belle-fille Diane, son petit-fils Pascal (Marie-Claude Boies), ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs Jean, Diane (Edgar Beaulieu), Nicole et Jacqueline. Il laisse aussi de nombreux oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s qu'il affectionnait particulièrement. La famille recevra les condoléances au :de 14 h à 15h45.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière de la paroisse Ste-Elisabeth de Cantley à une date ultérieure. Au lieu de fleurs, pour ceux qui le désirent, des dons à la Société Alzheimer de Québec seraient appréciés : https://www.societealzheimerdequebec.comLa famille désire remercier sincèrement le personnel et les bénévoles de la Résidence Côté-Jardins de Québec pour les bons soins prodigués et leur dévouement.