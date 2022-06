CHAMBERLAND, Candide



À l'IUCPQ, le 27 mai 2022, est décédé Monsieur Candide (Claude) Chamberland à l'âge de 81 ans et 2 mois. Il était le conjoint de Thérèse Robichaud, le fils de feu Joséphine McNeil et de feu Antoine Chamberland. Il demeurait à Québec, natif d'Armagh.La famille recevra les condoléances auà compter de 14h30.Les cendres de monsieur Chamberland seront déposées par la suite au Columbarium du Complexe Funéraire Roy & Rouleau inc. d'Armagh. Il laisse dans le deuil, sa conjointe des 45 dernières années, Thérèse, les membres de la famille Chamberland : feu Norbert (feu Emilienne Rouillard), feu Placide, feu Thérèse (feu Roger Roy), Gabrielle (feu Louis Chabot), André (Pauline Dion), Marie-Laure (feu Maurice Chabot, Annette (Yvon Lemieux) et Louisette (Jean-Paul Boulet), sa marraine Germaine Chamberland; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Robichaud : Clémence (Hervé Pelletier), Romain (feu Ginette Pelletier), Michel (Micheline Leduc), Jean-Paul (Lise-Andrée Charland), Lorraine (feu Edmond Pelletier), Rachelle (André Barbeau), Marielle (Marcel Pelletier), Jeanne D'Arc, Normand (Francine Lemelin), Juliette (Jacques Cloutier), Diane (Daniel Icart) et Christiane (Bruno Chouinard). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, notamment ses amis de la résidence La Roseraie et ses anciens voisins. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) 2725, Chemin Ste-Foy, Québec, QC G1V 4G5. Des formulaires seront disponibles au salon.