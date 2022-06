BOULANGER, Stéphane



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er juin 2022, dans la sérénité et entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Stéphane Boulanger, conjoint de madame Chantale Marois, fils de feu Albéric Boulanger et de feu Irène Vaillancourt. Il demeurait à Lévis et était natif de Saint-Honoré-de-Shenley. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses belles-filles: Arianne (Nicolas) et Élodie (Jonathan); ses frères et soeurs: Chantal (feu Luc Patry), Bertrand Lessard, Rebecca, Jessica, Jean (France Cloutier), Audrey, Michael, Martin (Manon Robert), Jimmy, Stéphanie, Donat, Michel et Éric (Josée Racine); son beau-père: Michel Marois (feu Céline Bégin); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Marois: Claudine (Patrick), Mireille (Keven) et Julie; ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un remerciement particulier au personnel de l'Hôtel- Dieu de Lévis pour leur dévouement et leur gentillesse. Un sincère merci également à l'organisation, aux policiers et aux collègues du service de police de la Ville de Lévis, au personnel de la centrale 911 de Lévis et aux ambulanciers pour leur soutien et leur amitié tout au long de cette épreuve. La famille demande à ce que vos témoignages de sympathie se traduisent par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, https://www.coeuretavc.ca/. La famille vous accueillera auà compter de 11 h.La famille vous accueillera de nouveau à laà compter de 10h,