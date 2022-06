GAGNON, Jeannine Dorval



À l'IUSMQ, le 27 mai 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Jeannine Gagnon, épouse de monsieur Yves Dorval. Elle était la fille de feu monsieur Albert Gagnon et de feu dame Germaine Lachance. Elle demeurait à Québec.La famille accueillera parents et amis(es) pour une rencontre de solidarité 1 heure avant la cérémonie, soit de 13h30 à 14h30. La direction des funérailles a été confiée auxElle laisse dans le deuil outre son époux Yves, ses enfants, gendre et belle-fille: Line Dorval, Johanne Dorval (Serge Marin) et Daniel Dorval (Caroline Bond); ses petits-enfants: Audrey-Maude Gagné (Alexandre Naud), Marc-Antoine Gagné (Andréanne Roberge) et son arrière-petite-fille Emma; son frère et sa belle-sœur: Yvon Gagnon (Lise Plante); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dorval: Jacqueline, Hélène (Gaétan Leclerc), Rita (Louis Vincent), Claude (Nicole Boudreault), Yolande (feu Roger Chevrier) et elle était la belle-sœur de feu Suzanne, feu Pauline et feu Jean-Guy. Elle quitte également son filleul Martin Gagnon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement toute l'équipe des soins palliatifs du Centre hospitalier Robert-Giffard pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Québec, G1K 5Y9 https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don