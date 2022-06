FONTAINE, Gilles



Entouré de l'amour des siens, à l'Hôtel- Dieu de Lévis, le 29 mai 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Gilles Fontaine, époux de Gisèle Pelchat. Il était fils de feu Jean-Baptiste Fontaine et feu Athala Roberge. Il demeurait à Lévis, secteur Pintendre. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Élizabeth, Julie (Michel Lachance) et Sébastien (Marie-Eve Bourgault); ses petits-enfants: Vivianne Lachance (Ludovick Roy), Charles Lachance, Mia Jin Lachance (Samuel Carrier), Samuelle Fontaine et Alexis Fontaine; ses frères et soeurs: feu Raymond (feu Thérèse Roy), feu Gertrude (feu Paul-Émile Carrier), feu Paul-Eugène (Jacqueline Fontaine), feu Yvette (feu Gaston Fontaine), feu Marguerite "Margot" (feu Robert Fortin), feu Maurice, feu Jean-Yves, feu Charles-Henri (Régina Drapeau), feu Jean-Guy (feu Gertrude Roberge, Tonya Roberge), feu Roger (feu Laurette Gourde), Robert (Denise Roberge), Denis (Fernande Roberge), Rémi (feu Yolande Dubé), René (Maryline Lavoie), feu Marcel (Anita Coats), Lucille, feu Rollande (Gilles Dion), Annette (Denis Plante) et feu Bertrand; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Pelchat: Madeleine, Gérard (Andrée Larochelle), Gilles (feu Denise Montreuil), Louise, Claire (Pierre Daviau), Denise (Serge Pellerin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel du 9e étage et des soins palliatifs de l'Hôtel Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera aule vendredi 10 juin 2022 de 19 h à 21h30 et le samedi 11 juin 2022 à compter de 12 h.