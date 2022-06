MARTEL, Jeanne-Mance



À son domicile, le 23 mars 2022, à l'âge de 65 ans et 7 mois, est décédée madame Jeanne-Mance Martel, épouse de monsieur Richard Gagnon, fille de feu madame Edna Dionne et de feu monsieur Jean-Baptiste Martel. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h 30 à 12 h 30.L'inhumation des cendres se fera le même jour au cimetière St-Charles. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa sœur et ses frères : Nicole (Isidro Ramirez), René (Nicole Genest) et Paul (Lise Paquet) ; ses neveux et nièces : René Jr. Martel (Julie Mathieu), Julie Martel (Olivier Longuépée) et Simon Martel ; ses petits-neveux et petites-nièces : Nathan, Zoé, Elliott et Nicolas ; ses beaux-parents: Jacques Gagnon et Huguette Lejeune ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon : Réjean (Marie-Claude Carrier), Patrice (Laural Zelki) et Éric (Céline Gauthier) ainsi que ses cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CIUSSS de la Capitale-Nationale et de l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.