GOULET, Albert



Au CHSLD Saint-François, le 14 mai 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé Albert Goulet, époux de Marthe Thibault. Fils de feu monsieur Emile Goulet et de feu madame Clara Michel. Il demeurait autrefois à Sainte-Brigitte-de-Laval. Outre son épouse, il laisse dans le deuil; ses fils: Jocelyn (Evelynn Martin) et François (Isabelle Fillion); ses petits-enfants: Jérôme, Mathilde (Charles Trudeau), Carolane (Steven) et Stéphanie (Marie-Claude); ses arrière-petits-enfants : Marilou, Océane et Alicia; ses frères et sœurs : feu Alphonse (Marguerite Chabot), feu Ludger (feu Madeleine Gosselin), Laurent, feu Raymond (Pierrette Rondeau), Alberta (René Bousquet), Jean-Marc (Aline Deblois), feu Sœur Claire, feu Thérèse (feu Lucien Fortin), feu Juliette (feu Raymond Gravel) et feu Alice; sa belle-sœur Gemma Blouin; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Thibault: feu Jacques (feu Gaétane Lessard), Mariette, Robert (Lucie Giroux), Michel (Claire Blouin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s dont : son grand ami Gérard Racine, Cécile et Guy Giroux. La famille recevra les condoléances àde 13h à 14h,se terminant par la mise en columbarium des cendres. Il quitte également le personnel attentionné du CHSLD Saint-François, où il a reçu un accompagnement et des soins exceptionnels. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site: www.fqc.qc.ca, tél.: 1-877-336-4443. Des formulaires seront également disponibles sur place.