FORTIER, Rolande Gosselin

Au CHSLD Alphonse-Bonenfant, le 28 février 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Rollande Gosselin épouse de feu M. Laurent Fortier. Elle demeurait à Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairejour des funérailles, de 9h à 10h.et de là au cimetière paroissial. Elle est allée rejoindre son époux Laurent et sa fille Manon et laisse dans le deuil ses enfants: Line (Marc Gagnon), Alain (Sylvie Belley); ses petits-enfants: Steeve (Jade Ouellette), Audrey (Yanick Bouchard-Landry), Jordan (Sarah Soucy); son frère et sa belle-sœur: Marcel Gosselin (Cécile Turcotte), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortier: Yolande (Jacques Lessard), Denise (Andy Brisson), Micheline Lacasse Fortier; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, et ami(e)s. Elle est allé rejoindre ses frères et soeurs: feu Louis-Philippe (feu Thérèse Lapointe), feu Roland (feu Marie-Ange Simard), feu Gemma (feu Jean-Marie Lajeunesse), feu Armand (feu Rolande Lapointe), feu René (feu Claire Lapointe), feu Ovila (feu Annette Blouin), feu Fernande (feu Charles-Eugène Dubé), feu Léon (feu Rolande Pichette), feu Raymond (feu Noëlla Blouin), feu Jean-Robert (feu Rolande Lisotte), feu Joseph (feu Annette Lajeunesse), feu Mariette (feu Raymond Rouleau). La famille tient à remercier tout le personnel du rez-de-chaussée du CHSLD Alphonse Bonenfant qui ont pris soin de notre mère avec dévouement, douceur et grande humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 av. Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 1(888) 939-3333, www.cancer.ca