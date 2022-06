CÔTÉ, Guylaine



À son domicile, le 22 avril 2022, à l'âge de 63 ans et 3 mois, est décédée madame Guylaine Côté. Elle était la fille de feu madame Denyse Chevalier et de monsieur Armand Côté. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille Sonia Lepage; ses petits-enfants : Sarah-Eve Lepage (Tobby Marcil), Penelope Lepage (Dylan Bernier), Oceann Lepage et Nathan Otis-Lepage (Sylvain Otis, père de Nathan); son frère Michel (Sylvie Riverin) et sa soeur feu Marleine; ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s, plus particulièrement ses bons amis Claude et Johanne et tous les autres connus dans son parcours dans les AA. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9h30 à 10h30.L'inhumation se fera par la suite au lot du cimetière Saint-Charles.