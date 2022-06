AUBIN, Paul-Henri



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 mars 2022, à l'âge de 89 ans et 7 mois, est décédé monsieur Paul-Henri Aubin, époux de madame Nicole Morin, fils de feu monsieur Raoul Aubin et de feu madame Angéline Lemieux. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Il est allé rejoindre ses fils Steven et Yves. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Jeanne, feu Yves (feu Denise Poirier), feu Napoléon (feu Nicole Lavoie), Gilles (Huguette Lacasse), Pauline (Pierre Villeneuve) et Nil (Sonya Tremblay); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Morin : feu Jeannine (feu Amédé Shaink), Suzanne (feu Jean-Paul Bonneau), feu Colette (feu Fernand Roy), Yves (feu Mariette Picard, en secondes noces Aliette Godbout), feu Odette, Côme (feu Jacqueline Giguère, en secondes noces Lorraine Desrochers), Paul (Huguette Giguère), Jacques (feu Jacqueline Lemieux, en secondes noces feu Nicole Lévesque), Claude (Odette Lanteigne), Gaston (Marcelle Locas) et Gilles (Murielle Guay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier son médecin Dr Serge André Bégin ainsi que tous les intervenants du CLSC de Saint-Romuald pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 10 h.