MOREL, Roland



À Québec, le 30 mai 2022, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Roland Morel, époux de madame Normande Crépault. Il était le fils de feu madame Diana Martel et de feu monsieur Charles Morel. Il demeurait à Québec. Il était le frère de: feu Aurélien (feu Jeanne Frenette), feu Bernadette (feu Elzéard Lachasseur), feu Thérèse (feu Diogène Denis), feu Francis, feu Catherine et feu Maria. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Normande, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Crépault: feu Aimé (feu Germaine Giguère), feu Lorraine, Laurent (Diane Parent), Maurice (Liliane Drouin), Fernand (Ghyslaine), feu Julien, Léo (Réjeanne Parent), Prime (Jacqueline), Lorenzo (Yvette Tremblay), Julienne (Lucien Racine), Lucien (Diane Coutu), Michel (Rachel Pichette), Camile (Danielle Robichaud), et feu Richard. La famille recevra les condoléances à, de 9h30 à 10h30,Merci à Francine Morel, pour son aide et sa grande disponibilité, ainsi qu'au personnel du 3e étage de la Maison Paul-Triquet, pour les bons soins prodigués.