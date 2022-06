GUAY, Georgette Lortie



Au CHSLD de Pont-Rouge, le 24 décembre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Georgette Lortie, épouse de feu monsieur Raymond Guay. Elle demeurait à Portneuf. Madame Lortie laisse dans le deuil ses fils: Michel (Julie Leclerc) et Martin (Solange Montminy); ses petits-enfants: Christopher (Jade Croft), Audrey-Anne (Mathieu Pelletier), Laurie-Maude (Alexandre Plamondon) et John-William (Sabrina Côté); ses arrière-petits-enfants: Florence Plamondon, Camille Pelletier, Evan Guay, Lennox Guay, Marine Plamondon et Jayden Guay; ses frères et ses soeurs de la famille Lortie: feu Françoise (feu Arthur Rivard), feu Jeannine (feu Alfred Lafontaine), feu Raymonde, feu Roch (Louiselle Gignac), feu Jean-Luc (Raymonde Laperrière), Philippe (Lorraine Laperrière), feu Anne-Marie (feu Jacques St-Cyr), feu Réjeanne (Jean-Noël Gingras (Marie Larue)), feu Réjean (Denise Huot), André et Alain (Martine Francoeur); ses beux-frères et ses belles-soeurs de la famille Guay: Mariette (feu Arthur Papillon), Roland (Marlène Cauchon), Ghislaine, feu Thérèse (feu Jean-Louis Goulet), feu Pauline (feu David Trudel), feu Claudette (feu Gary Méville), feu Rachelle (feu Jean-Marie Couture), Paul-Isabelle et Marie-Marthe Goulet; ses filleules: Danielle Papillon et Sandra Guay; son filleul François Lortie ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Remerciements au personnel et aux bénévoles du CHSLD de Pont-Rouge, à la résidence Ste-Marie de Donnacona et au Dre Johanne Frenette pour les bons soins prodigués et leur humanisme.La famille recevra les condoléances, à partir de 9h30, sous laLes cendres seront inhumées au cimetière de Portneuf à une date ultérieure. Merci madame Lortie, en mon nom et au nom de ma famille, pour tout l'amour que vous nous avez donné et pour votre grand dévouement envers la résidence funéraire à Portneuf. Je garde un très bon souvenir de vous et de monsieur Guay; deux personnes avec un grand coeur et une joie de vivre, toujours prêts à rendre service. Bon repos, salutations et mes respects à vous et monsieur Guay. Bon voyage. Claude et famille.