GAGNÉ, Claude



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 16 mai 2022 à l'âge de 89 ans et 9 mois, nous a quittés monsieur Claude Gagné, fils de feu monsieur Lionel Gagné et de feu dame Bernadette Bergeron. Il demeurait à Québec. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidaritéde 13h à 14het les cendres seront déposées au Cimetière Saint-Charles sous la direction desIl laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne (Rodolfo Medina), André (Sonia Chevarie), feu Sonia (Patrick Paquette) et il était le père de feu Martin; sa petite-fille adorée Coralie (Jérémie Perron); la mère de ses enfants Jeannine Marticotte ; son amie de cœur depuis 20 ans Françoise Blouin et son fils Philippe Gauthier; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu René (Johanne L'Heureux), Lucie (Michel Doré), Yolande (feu Jean-Guy Garneau), Irène (Jean-Yves Vallée), feu Pierre (Lisette Gagné), Paul-Emile (Denise Archambault), Jean-Yves (feu Gisèle Dionne), Michel (Jeanne Tremblay), sœur Noëlla et il était le frère de feu Pauline (feu Raymond Boivin) et feu Marcel (feu Madeleine Verreault). Il quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille remercie chaleureusement le personnel des Résidences Louis XIV. Aussi, un merci particulier à tout le personnel soignant de l'étage B8, de l'Hôpital Saint-François d'Assise, pour la qualité et l'humanité des soins reçus. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825, Boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec, QC G1J 0H4 https://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/