THIVIERGE, Lise

À l'Hôpital du Jeffery Hale, le 1er mai 2022, à l'âge de 80 ans, nous a quittés Madame Lise Thivierge, conjointe de feu Marcel Roy.

Elle demeurait à Québec.



Une cérémonie aura lieu le samedi 11 juin 2022 à 10h, au Mausolée Ste-Catherine de St-Augustin au cimetière St-Charles, Québec.



Les membres de la famille accueilleront parents et amis à partir de 9h et suivra la cérémonie.



Mme Lise Thivierge est allée rejoindre son fils Christian et elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie (Raynold Perron), ses petits-enfants: Myriam Lapointe (Jean-Philippe Giroux), Thomas Tremblay (Roxanne Bouchard), Laurie Tremblay (Israël Bilodeau), ainsi que Florence Tremblay, de même que ses arrière-petits-enfants: Zacharie, Noémie-Maude, Zoé, Justin et Ophélie; ses frères et sœurs: feu Jean-Paul, André (Fernande Pigeon), Lauriane (Robert Martel), Micheline et plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines.



Un merci spécial est adressé au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Jeffery Hale.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à

la Société canadienne du cancer

214-1040 avenue Belvédère

Québec, G1S 3G3

418-683-8666.