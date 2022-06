HARRISSON, Suzanne



À l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré, le 3 décembre 2021, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Suzanne Harrisson, épouse de feu monsieur Gilles Côté. Elle était la fille de feu madame Marie-Ange Langlais et de feu monsieur Charles Harrisson. Elle demeurait à Beaupré.où la famille recevra les condoléances une heure avant soit à 13 h. Elle laisse dans le deuil ses enfants; Marie-Ève (Steven) et Mathieu; ses petits-enfants ; Nathan, Alicia et Alexandra; son frère et sa belle-soeur; Ronald (Ghislaine), feu Guynette (Marcel), feu Serge, feu O'méril, feu Charlyne, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et amis (es). La famille tient à remercier le Dr Pierre Boutet et tout le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré pour les merveilleux soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, Site web: www.cancer.ca ou à la Fondation de l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, Rue des Montagnards, Local P1-101, Beaupré, (Québec), G0A 1E0, Téléphone : 418 827-5773 poste 2, courriel : info@fondationhsab.org, Site web : www.fondationhsab.org.