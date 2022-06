POULIN, Rita Pelletier



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 24 novembre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Rita Poulin, épouse de feu monsieur Raynald Pelletier. Née à Saint-Prosper le 20 novembre 1927, elle était la fille de feu dame Exilia Auclair et de feu monsieur Adélard Poulin. Elle demeurait à Québec.où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 13 h. Madame laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Arlette Harvey), Daniel (Jeannine Mukantaganda), Yvon (Chantal Gallichand), André (Bisnu Maya Gurung); ses petits-enfants : Mélanie, Tommy, Alexandre, Katia, Tania, Catherine, Malik; ses arrière-petits-enfants; ses sœurs : Yvette, Thérèse, Françoise ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués.