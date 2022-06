DUSSAULT, Dorothy Reason



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 12 mars 2022, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Dorothy Reason, épouse de feu monsieur Fernand Dussault, fille de feu madame Marie-Anne Simard et de feu monsieur Dave Reason. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Raymond de Portneuf. Elle laisse dans le deuil son fils et sa fille Stéphan (Cynthia Bouchard) et Caroline (Luc Balleux); ses petits-enfants: Mathis et Justin Dussault ainsi que Audrey et Samuel Fournier; ses sœurs et frères, beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins et cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel des soins intensifs coronariens de l'Hôpital du Saint Sacrement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à L'Association pulmonaire du Québec, téléphone: 1-888-768-6669, site web : www.poumonquebec.ca