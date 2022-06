SIMONEAU BEAUPRÉ, Blanche



Chère maman,La vie t'a permis de rester avec nous jusqu'à tes 104 ans. Tu nous disais : ''J'ai eu une belle vie, j'ai aimé ce que je faisais.'' Tu nous as légué les valeurs qui ont guidé toute ta vie. Tu nous as enseigné le respect de soi et des autres. Suivre ton exemple sera notre façon de garder ton souvenir bien vivant. Pars en paix maman. Nous t'aimons.Aux soins palliatifs de l'hôpital Saint-François d'Assise, le 23 mai 2022, à l'âge de 104 ans est décédée dame Blanche Simoneau Beaupré. Elle était la fille de feu Zéluma Lafleur et de feu Arthur Simoneau. Elle était l'épouse de feu Léo Beaupré. Native de Saint-Agapit, elle demeurait à Ville Vanier depuis 1972.La famille vous accueillera aude 10 h 30 à 13 h 30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Paulette (feu Gilles Laganière), Daniel (Hélène Turcotte), Doris; ses petits-enfants: Simon (Stéphanie Chagnon), Marie-France (François Théberge); ses arrière-petits-enfants: Charles, Florence, Marina, Rémi; ses sœurs: Germaine (feu Jimmy McGrath), Marielle (feu Michel Baribeau), Denise (feu Guy Pepin); ses belles-sœurs: Rachel Beaupré (feu Roland Rousseau), Raymonde Breton (feu Robert Beaupré), Lidia Carrier (feu Gustave Simoneau); Ses filleuls: France-Line Carbonneau, Danny Sirois; des neveux, des nièces, des amis et une amie qui lui sont proches: Josée Simoneau, Claudia Sirois, Julie Pepin, Céline Sirois, Huguette Simoneau, Bruno Bélanger, Luis Bélanger, Gérald Sirois, Ghislain Sirois, René Sirois et Thérèse Howe. Plusieurs neveux et nièces. Un locataire très apprécié depuis 35 ans: M. Marcel Loignon. Elle s'en est allée rejoindre son fils: feu Marc, ses demi-soeurs et demi-frère: feu Fernande (feu Philias Flamand), feu Juliette et feu Côme. Ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Roch (feu Germaine Baron), feu Gérard, feu Anne-Marie Moreau), feu Georges (feu Alma Buteau), feu Gustave, (1res noces: feu Cécile Buteau), feu Arthur (1res noces: feu Marie-Rose Pelletier, 2es noces: feu Huguette Lavoie), (feu Maurice (feu Thérèse Rousseau), feu Albertine (feu Léopold Sirois), feu Lucienne (feu Lucien Boulet, son amoureux). Ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Beaupré: feu Aurèle (feu Suzanne Galarneau), feu Robert (1res noces: feu Thérèse Delisle), feu Claire (feu Rosaire Hardy), feu Edith (feu René Carbonneau), feu Martin. Toute notre reconnaissance et nos remerciements vont à l'équipe composée de Josée, tante Denise, Hélène, Marie-France et Simon qui nous ont permis une présence constante, de jour comme de nuit, durant les 7 derniers jours de sa vie; Claudia qui, avec son aide, lui a permis de rester dans sa maison; Dr Pierre Ginchereau et Dre Isabelle Blais pour leurs visites à domicile; notre curé M. Michel Drouin qui l'a visitée plusieurs fois; le personnel du CLSC Haute-Ville pour les soins à domicile, très respectueux; mesdames Diane Paquet Larrivée, coiffeuse, et Nicole Perrault, podologue, pour être venues à la maison, lui facilitant ainsi la vie; l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital Saint-François d'Assise pour les soins d'une grande qualité et leur infirmière-chef madame Manon, pour sa grande préoccupation à rendre le patient et sa famille confortables; Dre Josée Breton pour son contact chaleureux et attentif; la Fondation du CHU de Québec qui offre des facilités au patient et à sa famille.