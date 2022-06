FELLICE, Michel



À Québec, le 21 mai 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Michel Fellice, époux de madame Monique Lapointe. Il était le fils de feu madame Lucille Jacques et de feu monsieur Francis Fellice. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil outre son épouse Monique Lapointe, son fils Pascal (Amélie Payeur), ses petits-enfants Benjamin et Emma, son frère feu Gilles (Ginette Anctil), sa sœur feu Françoise, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lapointe : feu Jean-Guy (Micheline Cloutier), Charlotte (Régent Lévesque), Suzanne ((feu André Comeau) (feu André Jarry)), François (France Fournier),Hélène (Keith Mason), sans oublier ses neveux, sa nièce et plusieurs cousins et cousines, ainsi que Zachary et Mathis Marier, d'autres parents et ami(e)s, dont ses amis du camping Panoramique. La famille recevra les condoléances à :de 14h à 16h suivies d'La famille remercie le personnel de CLSC-Québec Métro, ainsi que celui de l'IUCPQ (Hôpital Laval), pour l'attention portée et la qualité des soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ. https://fondation-iucpq.org/je-donne