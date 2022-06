ROY, Aline Plamondon



À la Maison Michel-Sarrazin, le 15 mai 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Aline Plamondon, épouse de feu monsieur Gaston Roy, fille de feu madame Rachel Rheault et de feu monsieur Israël Plamondon. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie en toute intimité, à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil sa fille Nathalie (Sylvain Houle); ses petits-enfants: Bryan, Fabiana et Julie et son grand ami Camilien Tremblay. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères et ses sœurs: feu Suzanne, feu Lucille (feu René Déry), feu Jacques (feu Jacqueline Labadie), feu Jean (feu Marie-Paule Duplain), feu Yves (feu Jeanne d'Arc Frenette), feu Père Paul Plamondon O.M.I., feu Pierre, Thérèse (feu J. Omer Pelchat), Guy (feu Ghislaine Lachance), feu Gérard (Yvette Roy), feu Jeanne (feu Maurice Gélinas), Louise (feu Marcel Bélanger), feu Roger, feu Madeleine (Dr Jacques Lemieux) et feu Simone; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy: feu Pauline (feu Paul Pronovost), feu Jeannine (feu Raymond Dubreuil), feu Robert (Edith Labranche), Jean-Charles (feu Claudette L'Hébreux) et feu Charlotte (André Émond); ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel et aux bénévoles de la Maison Michel Sarrazin pour leur dévouement et les bons soins prodigués et au Dr Robert Delage et son équipe de l'Hôpital Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande-Allée ouest, bureau 124, Québec, Qc, téléphone : 418 687-6084, courriel: fondation@michel-sarrazin.ca, site web: www.michel-sarrazin.ca.