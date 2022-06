7 concerts à voir aux Francos!

C’est une édition somme toute normale, comme avant la pandémie, que les Francos proposeront aux festivaliers au cours des neuf prochains jours. Afin de se retrouver parmi les nombreux spectacles extérieurs gratuits, Le Journal a demandé au grand manitou de la programmation, Laurent Saulnier, de nous faire sept suggestions incontournables.

1. Loud Lary Ajust

Photo courtoisie, Vincent Gravel

« Loud et Lary Kidd font beaucoup de festivals cet été. Mais le seul show qu’ils font officiellement pour souligner les 10 ans de Gullywood, c’est chez nous. On a commencé le festival avec eux en préouverture [jeudi, au Club Soda] et on va le finir en clôture avec eux! »

► Samedi 18 juin, 21 h, Scène Bell.

2. Le roy, la rose et le lou(p)

Photo courtoisie

« C’est la rencontre d’Ariane Roy, Thierry Larose et Lou-Adriane Cassidy. Pour moi, c’est peut-être le show qui représente le futur des Francos. Il y a une nouvelle génération spontanée qui débarque. On les met de l’avant. »

► Samedi 18 juin, 20 h, Scène Loto-Québec.

3. Émile Bilodeau et ses invités

Photo Chantal Poirier

« C’est Émile qui a proposé l’idée de présenter ses amis innus. L’été dernier, il a passé du temps à Malionetam, dans le coin de Sept-Îles. C’est là qu’il a rencontré Scott-Pien (Picard), Maten, Laura Niquay, etc. Il a voulu les inviter avec Elisapie. »

► Lundi 13 juin, 21 h, Scène Bell.

4. Bye Bye Bye Karim

Photo courtoisie, Benoît Rousseau

« Karim, c’était un ami des Francos, d’abord et avant tout. Quand Sarahmée nous a proposé d’être le lieu de rassemblement pour les amis de Karim, je ne pouvais pas dire non. C’est juste trop beau. Les Francos, c’était vraiment le festival de Karim. Il aimait ça se promener chez nous et découvrir des affaires. »

► Dimanche 12 juin, 21 h, Scène Bell.

5. Jacques Michel

Photo courtoisie, Maryse Boyce

« Pour moi, qu’on amène un gars comme Jacques Michel gratuitement en extérieur, ça me fait extrêmement plaisir. En plus, c’est fort possible que ce soit son dernier spectacle à Montréal. Il sera en formation complète, avec cinq musiciens. Il est toujours en voix, c’est impressionnant. »

► Dimanche 12 juin, 20 h, Scène Loto-Québec.

6. La Zarra

Photo d’archives

« Ça va être vraiment une découverte avec un “D ” majuscule. Pour la première fois, La Zarra va monter sur une scène à Montréal. Pourquoi c’est important ? Son single [Tu t’en iras] est en rendu à près de 15 millions d’écoutes sur Spotify. Il y a un phénomène La Zarra qui est en train de se passer. »

► Mercredi 15 juin, 19 h, Scène Bell.

7. Hubert Lenoir

Photo Agence QMI

« Ce sera sa première fois sur la grande scène des Francos. On connaît le caractère explosif du monsieur. Je pense que ça risque d’être une grosse soirée. Ça va être une espèce de “première” officielle pour lui avec son dernier album. »

► Mardi 14 juin, 21 h, Scène Bell.