GAUTHIER, Madeleine



Regrettez mon départ, mais laissez-moi partir. Je me suis rendue au bout du voyage et le soleil pour moi s'est couché. Je ne veux pas d'un rituel sombre et funèbre. Pourquoi pleurer une âme libérée ? Regrettez mon absence un peu, mais pas trop longtemps ... Et ne laissez pas la souffrance vous accabler. Souvenez-vous de l'amour que nous avons partagé. Regrettez mon absence, mais laissez-moi partir ...Mon chemin s'arrête ici. J'ai eu la chance d'avoir une vie bien remplie auprès des hommes de ma vie: Gilles mon mari aimant et attentionné, mes fils adorés Daniel et Mathieu et mes 3 petits-fils qui m'apportent tant de joie: Arthur, Paul et Victor (leur maman Karine). Des êtres chers de ma famille m'ont précédée dans l'au-delà. Mon père Omer (1919-1995), ma mère Simone Lavoie (1914-2001), mon frère Jean-Marie (1946-2014), ma sœur Jacqueline (1951-2017). De ma famille Gauthier, rappelons-nous de: André (Monique Dupuis), Lucile, Yvon, feu Jean-Marie (feu Denise Constantin), Ninon (Charles-Eugène Goulet), Josée (Michel Lussier), feu Jacqueline (Magella L'italien) et France. Ma belle-famille (Roussy), Ma belle-mère, solide comme le roc Agläé Whittom, mes beaux-frères et belles-sœurs : Jean-Paul (feu Lise Galarneau), Ginette (feu Clément Gagnon), Mariette (Cyrille Aspirot), Lumérita (Euclide Delarosbil), Docile (Jean-Paul Sénéchal), feu Michel (Marie-Claude Dumas) et Suzanne (Yves Daigle). De nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s ont donné à ma vie couleur et agrément. Un merci spécial à toute l'équipe des soins palliatifs du CHU de Québec (qu'elle équipe extraordinaire), de même qu'à l'équipe des soins palliatifs du CLSC Beauport- Côte-de-Beaupré qui, sous l'œil bienveillant de Sonia Boucher, m'ont soutenue jusqu'à la fin avec efficacité et surtout avec humanité. Un merci spécial à la Dre Julie Lemay qui a accepté de m'administrer l'aide médicale à mourir, entourée de ma famille. Si le cœur vous en dit, vous pourrez faire un don à un organisme de bienfaisance de votre choix. Personnellement, mes préférences vont à un des organismes faisant de la recherche sur le cancer (comment l'éviter), à Centraide ou au refuge Lauberivière. La famille vous accueillera pour un moment de partage, le dimanche 12 juin 2022 de 14h à 16h au centre commémoratif