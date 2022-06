ROBERT, Jean-Louis



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 15 mai 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Robert, époux de dame Marcelle Tremblay. Il était le fils de feu monsieur Josaphat Robert et de feu dame Priscilia Therrien. Il demeurait à Beaupré, autrefois de Québec. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidaritéde 12h à 14het les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Le défunt a été confié àIl laisse dans le deuil outre son épouse Marcelle, ses enfants, gendres et belle-fille: Nathalie (Rénald Guimond), Stéphane (Diane Roy), Mylène (Michel Tagl) et Sophie Sorenson (Robert Sorenson); ses petits-enfants: Myrianne (Guillaume Boulianne), Victoria , Stéfany, Mikaël, Mallory, Olivia, Noah et son arrière-petite-fille Shanna ; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Gilles (Francine Desmarchais), Gérald (Francine Cloutier), feu Maurice (Lise Larocque) et Yolande (feu Maurice Lauzon). Il a maintenant rejoint ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay: feu Gisèle (feu Antonin Ménard), feu Gervaise (feu Antonin Ménard), feu Lucrèce (feu Jean-Claude Ménard), feu Constance (feu Maurice Chapart), feu Laurès (feu Monique Dézainde). Il quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement la docteure Caroline Kochuyt et toute l'équipe de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation de l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré (Québec) G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/