DEBLOIS, Réjeanne Poulin



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 23 avril 2022, à l'âge de 94 ans et 6 mois, est décédée dame Réjeanne Poulin, épouse de feu Simon Deblois. Elle demeurait à Frampton. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louiselle, Francine (Jacques Lavallée), Paul, Jean (Marie-Josée Vachon), Yvan et Pierre (Claudia Labrie); ses 16 petits-enfants et ses 13 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Placide (feu Angeline Nadeau), feu Joseph-Henri (feu Irène Breton), feu Lionel (feu Fernande Longchamps), feu Alzire (feu Léona Nadeau), feu Rosaire, feu Georges, feu Jeannine (feu Lionel Perreault), feu Madeleine (Albert (Kingbury), feu Sr Colette (en religion Maria Goretti) et feu Pauline (feu Bertrand Turmel). Elle était la belle-sœur de feu Lucien, feu Gemma (feu Léonard Bisson), feu Cécile (feu Léonidas Audibert), feu Marie-Claire (feu Léandre Bisson), feu Suzanne (feu Rosaire Pouliot), Jules (Gisèle Audet), Ernest (Thérèse Dion) et Réal. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au funérarium de lavendredi, le 10 juin de 19 h à 21 h, samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier chaleureusement tout le personnel du CHSLD de Sainte-Marie pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Un merci spécial à sa filleule Julie Turmel pour sa délicate attention. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (1200-2300, rue Yonge, C. P. 2414 Toronto ON M4P 1E4) : https://www.coeuretavc.ca/