VEILLEUX, Benoit



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 12 avril 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Benoit Veilleux, époux de dame Liliane Vachon. Né à Beauport, le 11 mars 1931, il était le fils de feu dame Marie-Jeanne Roy et de feu monsieur Edmond Veilleux. Il demeurait à Québec., où les membres de la famille vous accueilleront de 9h15 à 10h15. Les cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière Giffard. Outre son épouse Liliane, monsieur Veilleux laisse dans le deuil ses enfants: Anne, Bruno (Nathalie Poulin); ses petits-enfants: Gabrielle Martel (Dan Côté), Gladys Martel, Félix Veilleux-Poulin, Jasmine Veilleux-Poulin; ses arrière-petits-fils: Xavier et Anthony; ses frères, sa sœur, beaux-frères et belles-sœurs: Claude (feu Madeleine Sanschagrin), Michel, Suzanne (feu Maurice Dionne); de la famille Vachon: Huguette Bédard (feu Gérald), Jean Marmen (feu Louisette), Jacqueline Goulet (feu René) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Benoit était également le beau-frère de: Yolande Vachon (Guy Breton), Mado Vachon (Raymond Michaud), tous décédés. La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site: www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de