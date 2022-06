LECLERC, Jean-Noël



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 13 avril 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Jean-Noël Leclerc, fils de feu monsieur Alphonse Leclerc et de feu dame Alberta Letarte. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h30 à 11h.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Charles-Henri (Huguette Gauthier), Denise (Denis Tremblay), Yvette (feu Jean-Louis Boivin), Lisette, Nicole (Carol Jobin), Suzanne (Richard Dubé) et Pierre; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leurs bons soins et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec, (Québec), G1J 5B3, Tél. : 1-800-363-0063, www.fqc.qc.ca