DIONNE, André



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 5 mai 2022, est décédé à l'âge de 64 ans et 11 mois M. André Dionne, conjoint de Mme Michelle Chenard; fils de feu Mme Doris Dubé et de feu M. Raymond-Marie Dionne. Il demeurait à Saint-Pacôme, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 9 h à 11 h.suivie de la mise en niche au columbarium de Saint-Pacôme. Il laisse dans le deuil sa conjointe, Michelle Chenard; ses filles: Annick (Patrick Michaud), Suzie (Kenny Lalonde), Sophie (Guillaume Fortin); ses petits-enfants: Mathieu, Maxime, Frédéric, Esteban, Raphaël, Enzo; son arrière-petit-fils, Logan; ses frères et sœurs: Denis (France Lizotte), Gilles (Nathalie Pelletier), Louise (Pierre Chrétien), Luc (Brigitte Caron); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chenard: Marlène (Mario Chenard), Mario, Denis (Pauline Michaud), Robin (Guylaine Dumais), Gino (Marie-Josée Banville), Josée (Michel Dionne). Sont aussi attristés par son départ ses filleuls: Stéphane et Karine, plusieurs neveux et nièces, ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents des familles Dionne et Chenard ainsi que ses ami(e)s. Des remerciements sont adressés à l'équipe du 3e étage de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima et au Dre Marie-Ève O'Reilly-Fromentin pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la