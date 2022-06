PARÉ, Jacques



À l'Hôpital Laval, le 15 mai 2022, à l'âge de 81 ans et 4 mois, est décédé monsieur Jacques Paré, époux de madame Diane Goupil, fils de feu madame Jeanne Brière et de feu monsieur Lucien Paré. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 15 h à 17 h 30.Il laisse dans le deuil son épouse Diane Goupil; son fils Martin (Marie-Andrée Lord) et sa fille Kathleen (Patrick Robitaille); ses petits-enfants adorés: Joey, Érika, Véga, Phéenix et Sirius; sa sœur Lise (Denis Rondeau) et son frère Serge (Carolle Tardif); sa belle-sœur Claire (feu Denis Lagacé), ainsi que ses cousins et cousines, ses nièces et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de la Clinique d'insuffisance cardiaque ainsi que celui de l'Unité des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour leurs bons soins et leur grande humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur, 4715, avenue des Replats, Québec, Québec, téléphone: 418 682-6387, site web: www.coeuretavc.ca/dons.