ROTH, Paul-Henri Jr



Au CHSLD St-Antoine, le 19 avril 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Paul-Henri Roth Jr., époux de madame Nicole Fecteau. Il était le fils de feu Paul-Henri Roth et de feu Rita Bréard. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil sa conjointe Nicole Fecteau; ses fils : Daniel (Julie Drouin) et Benoît (Danie Simoneau); sa petite-fille : Laurence Roth; ses sœurs : Francine et Lise (Alexandre Matte); son beau-frère : Claude Pilote (feu Monique Fecteau). Il est allé rejoindre son frère et sa sœur précédemment décédés: Raynald Roth (feu Sylvie Audet) et Nicole Roth (feu Claude Lecompte). Il laisse également dans le deuil Jean Simard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). La famille recevra les condoléances au :L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Vos marques des sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (IUCPQ) : www.fondation-iucpq.org.