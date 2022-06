DELTELL, Paule Ponzelli



À l'Hôpital Laval (l'I.U.C.P.Q.) le 29 mai 2022, à l'âge de 97 ans et 10 mois, est décédée dame Paule Ponzelli, épouse de monsieur Guy Deltell. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 10 juin 2022 de 14 h à 17 h et de 18 h à 21 h.La famille vous accueillera en l'église une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Guy Deltell; ses fils: André (Simone Mendes), Claude (Michel Provost) et Gérard (Pascale St-Pierre); ses petits-enfants: Anne-Audrey (Pierre Tanguay), Jean-Philippe (Camille Langlois), Célina, Béatrice (Félix Couture) et Émilien; ses arrière-petites-filles: Léanne et Elizabeth; son frère André Ponzelli, son neveu Paul Ponzelli, les autres membres de la famille, ses amis dont l'inestimable amie de toujours Denise Lelièvre.