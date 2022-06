BLOUIN, Jeannette Roy



À son domicile, le 17 mai 2022, à l'âge de 94 ans et 11 mois, est décédée madame Jeannette Roy, épouse de feu monsieur Yvan Blouin, fille de feu madame Albertine Paquet et de feu monsieur Emile Roy. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Céline (Jacques Archambault), Denis (Hélène Jobidon), Guy (Chantal Arès), Claude (Isabelle Fournier), Hélène (Luc Dubé), René (Pascal Roberge); ses petits-enfants: Mathieu (Amélie), Jonathan (Rénathane), David (Caroline), Bétania (Luc),Yan (Kerbie), Geneviève (David), Maude, Marinella; ainsi que ses arrière-petits-enfants: Etienne, Arianne, Arianne, Médérik, Myranie, Mikëla, Margaret, Auguste, Grégoire, Jacob, Zoé. Elle était la sœur de: feu Marguerite, feu Maurice, feu André, feu Marcel, feu Paul et feu Raymond. Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs: Carmel Chouinard, Gilberte Dupuis, Yolande Labbé; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h 45.Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée François-de-Laval (Cimetière Belmont). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Club des petits déjeuners, tél.: 1 888 442-1217, site web: www.breakfastclubcanada.org.