SOUCY, Gaëtan



Au CHUL, le 5 juin 2022, à l'aube de ses 71 ans, est décédé paisiblement en présence de ses proches monsieur Gaëtan Soucy, époux de madame Ginette Castonguay. Il était le fils de feu Pierre-Ange Soucy et de feu Marie-Rose Trottier. Il demeurait à St-Édouard-de-Lotbinière. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Ginette, son fils Christian (Mélanie Vincelette); ses petits-enfants : Laura et François; sa sœur Pierrette; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Castonguay : Rita (Alain Arseneault), feu Vincent, Roger (Pierrette Lemay), Jocelyne (Jacques Boisvert); ses cousins et cousines de la famille de feu Télesphore Hamel et feu Jeanne-d'Arc Demers; plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un grand merci au personnel des soins palliatifs du CHUL de Québec pour les bons soins. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 12h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique St-Laurent - Rivières-du-chêne (Communauté de St-Édouard).