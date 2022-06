MERCIER, Paul-Armand



À Québec, le 22 janvier 2022, à l'âge de 95 ans, notre père Paul-Armand Mercier, est allé rejoindre en toute quiétude Gertrude Lamontagne, son épouse durant 67 belles années. Natif de St-Charles de Bellechasse, il était le fils de feu monsieur Louis Mercier et de feu dame Philomène Gagnon. Il résidait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Papa, tu laisses dans le deuil tes enfants: Jacques (Linda Barrette), Bruno, Yvon (Diane Bergeron), Sylvain (Marielle Bélanger) et Odette (Patrick Boissonneault) ; tes petits-enfants : David (Audrey St-Arneault), Brian (Maggie Perreault), William, Benjamin, Gabrielle et Jamie-Lee ; sans oublier tes arrière-petits-fils : Charles-Olivier et Julien. Tu trouveras au ciel tes sœurs et leurs conjoints : Marie-Anne (Lucien Rochefort), Marguerite (Antoine Pouliot), Yvonne (Émile Pouliot), Thérèse, Gertrude (Robert Bélanger), Jeannette; ton frère et sa conjointe : Philippe (Adrienne Labrecque). Ainsi que tous tes beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lamontagne. Tu laisses aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Tu auras été un modèle pour nous tes enfants. Tu as su demeurer calme et résilient jusqu'à la fin. La famille souhaite remercier tout le personnel de l'hôpital St-François d'Assise et de la Résidence La Contemporaine pour les bons soins prodigués.