GIGNAC DUSSAULT, Alice



Au centre d'hébergement de St-Apollinaire, le 28 mai 2022, à l'âge de 104 ans, est décédée dame Alice Gignac, épouse de feu monsieur Armand Dussault, fille de feu monsieur William Gignac et de feu dame Anna Petit. Native de St-Gilbert, elle a longtemps demeuré à St-Marc-des-Carrières. La famille vivra son deuil en toute intimité et se rassemblera pour un moment de reconnaissance au salon funéraire de la Coopérative à St-Marc-des-Carrières suivi d'une liturgie de la parole privée en présence des cendres. L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Madame Gignac laisse dans le deuil ses enfants: Yvan (Micheline Garneau) et Renée (Yves Boucher); ses petits-enfants: Jean-Michel (Marie-Ève Lalonde), Lisa (Dominic Auclair) et Marie-Pier (Audrey Busque); ses arrière-petits-enfants: Adam, Stella, Julia, Ellie et Caleb; ses belles-sœurs: Blanche Dussault (feu Jean-Paul Marquis) et Suzanne Dépatie (feu Maurice Gignac); ainsi que Michel Trottier, une personne très représentative tout au long de sa vie. Outre son époux et ses parents, elle est allée rejoindre plusieurs frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, parents et ami(e)s. La famille tient à adresser ses sincères remerciements au personnel du CHSLD de St Apollinaire pour leur grand dévouement et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix en mémoire de Madame Gignac.