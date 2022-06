COUTURE, Yolande



À l'Hôpital du CHUL de Québec, le 20 mai 2022, est décédée à l'âge de 87 ans, madame Yolande Couture. Elle était la fille de feu monsieur Pierre Couture et de feu dame Marie-Anne Drolet. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures au Manoir-du-Verger. Les membres de la famille recevront les condoléances au :de 12h30 à 14h.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses sœurs : Colette, Lorraine et Thérèse; ses neveux et ses nièces : Étienne (Marie-Pierre Bélanger), Julie (Éric Lachance) et Guillaume (Justine Rousset); ses petits-neveux et ses petites-nièces : Gabrielle, Raphaël, Maxime, Chloé, Alice, Émile, Mathis et Félix; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Nos sincères remerciements à la Dre Marilyn Simard du CHUL, pour son empathie envers Yolande. Nous tenons aussi à remercier le personnel du Manoir-du-Verger pour leur dévouement auprès d'elle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons aux organismes suivants via leur site internet : Les œuvres Jean Lafrance https://www.lesoeuvresjeanlafrance.ca/faire-un-don/, la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC https://secure-support.heartandstroke.ca/site/SPageServer?pagename=DMDonationForm&s_locale=fr_CA&s_fT=cont&s_pres=hsweb&s_cscid=hsweb_nav&_ga=2.83136086.15649058.1653696425-1215509043.1634349691&_gac=1.249817844.1653696425.CjwKCAjw7cGUBhA9EiwArBAvolMQQA3YSg8yTygLWorfJSMAbFs5XtxB5BKN4cu_1Wt2srCfQqCDLxoC0OsQAvD_BwE et à la Société de l'Arthrite https://impact.arthritis.ca/site/Donation2?df_id=1620&mfc_pref=T&1620.donation=form1&s_locale=fr_CA .