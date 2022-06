GIROUX, Louis



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 mai 2022, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Louis Giroux, fils de feu M. Léopold Giroux et de feu dame Germaine Longtin. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). Il laisse dans le deuil outre son amie de cœur Mary. L. Goulet (feu Bartley Marcoux); son beau-frère et sa belle-sœur: feu Lise (Marc Marquis), feu Jocelyn (Jocelyne Bédard), son ami Marc (Tabac); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3, tél. 418 683-8666 sous la direction de la résidence funéraire