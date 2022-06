LAFOREST, Mariette



Au Centre d'hébergement le Faubourg, est décédée paisiblement, le 8 mai 2022, à l'âge de 82 ans, Mme Mariette Laforest, fille de feu M. Albert Laforest et de feu dame Marie-Jeanne Angers. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances, le samedi 11 juin 2022 à compter de 9h à l'église de St-Nazaire.Mme Laforest a été confiée au crématorium et ses cendres seront déposées au cimetière paroissial. Elle était la sœur de : feu Guy Laforest (feu Pierrette), André (Antonia), feu Madeleine (feu Lionel), feu Géraldine (feu Guy), feu Marcelle, feu Wilbrod (feu Carmelle), feu Laurent (Thérèse), Jacques (Huguette) et Symone (Claude). Elle laisse également dans le deuil son filleul Hervé ainsi que ses nombreux neveux et nièces, parents et amis. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du 2e étage du Centre d'hébergement le Faubourg pour son dévouement, l'accompagnement et le bien-être de Mariette. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation CERVO, don en ligne : https://www.jedonneenligne.org/. Pour rendre hommage à Mme Mariette Laforest, visitez le site www.residencefunerairelacstjean.com.