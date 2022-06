GIRARD, Georges



À l'Hôpital de Ste-Anne de Beaupré, le 30 avril 2022, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Georges Girard conjoint de madame Huguette Leblanc. Il était le fils de feu madame Cécile Johnson et feu monsieur Léandre Girard. Il demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifMonsieur Girard laisse dans le deuil sa conjointe madame Huguette Leblanc; la fille de sa conjointe; Dominique (Simon St-Pierre) et leurs enfants: Bryan, Derek et Maéva; son frère et sa sœur: Paul et Rita; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s et particulièrement: Gilles Dubeau et Monique Latouche ainsi que Réjean Grenier et Claudette Bouchard. Un remerciement spécial au personnel de Hôpital de Ste-Anne de Beaupré pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathies peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne de Beaupré, 11000 rue des Montagnards, Beaupré (Qc) G0A 1E0.