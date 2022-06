CLOUTIER, Madeleine Boulet



À l'Hôpital de Montmagny, le 13 mai 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Madeleine Boulet, épouse de feu monsieur Léon Cloutier. Elle était la fille de feu monsieur Rock Boulet et de feu dame Thérèse Couture. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la, à compter de 13h.Les cendres seront déposées au cimetière Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Edith Baillargeon), Daniel, Nathalie (Steve Chevarie), ses petits-enfants : Amélie (Antoine-Samuel Boulet), Yann (Claudya Leblond), Xavier (Rachel Blais-Villemure), Brandon (Kaija Whelan), Dylan (Mathilde Paré), Kimberley, Keven, Alexis (Sandrine Charbonneau), Steven (Marielle Vermette) et Alicya, son frère et ses soeurs : Denis (Denise Roy), feu Jean-Yves, Desneiges, Julie (Denis Aubé), Françoise, Ghislaine et Pauline, ainsi que Gilles Coulombe, Cleophe Corriveau et feu Jean Morin, ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Cloutier : Cécile (Réal Beaudoin), Gérard (feu Rollande Blais), Régina (feu Martin Fiset), feu Paul (feu Irène Jacques), Joseph, Raymond (Réjeanne Blanchet), feu Jeannette (Alfred Boulet), feu Yvette (feu Maurice Fiset), Marie-Paule (feu Joseph Gaudreault), Denis, feu Léo (Line Deschamps), Pauline (Grégoire Boulet), Denise (Aimé Proulx), Diane (feu Ghislain Deblois), ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leur accompagnement et les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny : https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/. La direction a été confiée à la