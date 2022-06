WARD ROULEAU, Jeannette



Au CHSLD de Lac-Etchemin, le mardi 17 mai 2022, est décédée à l'âge de 77 ans et 10 mois, madame Jeannette Ward, épouse de monsieur Jacques Rouleau. Elle était la fille de feu Robert Ward et de feu Eveline Chiasson. Elle demeurait à Saint-Léon-de-Standon.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h sous la direction de la maison funéraireElle laisse dans le deuil, outre son époux Jacques Rouleau, ses enfants: Danie (Jocelyn Paquin), Sylvain (Sophie Boyer) et Tony (Josée Panneton); ainsi que ses petits-enfants: Samuel et Joshua Paquin, Claudia Rouleau, Gabriel et Olivier Rouleau. Elle était la sœur de: Liliane (feu Louis Chiasson), Edgar (Huguette Simon), Nelson (Mathilda Babrigh), Freeman, Freddy (Theresa Collette), feu Hazen (Doris Arsenault), André (Marguerite Chiasson), Yvon (Danielle Noël), Jacques (Ginette Lanteigne) et Réal (Diane Comeau). De la famille Rouleau, elle était la belle-fille de feu Joseph Rouleau (feu Aline Morin) et la belle-sœur de: Marc (Rita Brochu), Christiane (Alain Larochelle) et Luc (Lise Roy). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis et du CHSLD de Lac-Etchemin pour les bons soins prodigués. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0.