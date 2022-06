BLANCHETTE THIBAULT

Jacqueline



Au CHSLD Bellevue de Lévis, le 2 juin 2022, l'âge de 93 et 10 mois, est décédée madame Jacqueline Thibault, épouse de feu monsieur Roland Blanchette. Elle était la fille de feu Arthur Thibault et de feu Alexina Carbonneau. Elle demeurait à Armagh.La famille recevra les condoléances auà compter de 9h30.Les cendres de madame Thibault seront déposées par la suite au cimetière paroissial. Elle était la sœur de: feu Jeanne, feu Noëlland (feu Marie-Ange Labrie), feu Jean-Paul, feu Thérèse (feu Arthur Vermette), feu Mariette (feu Ovide Paré), feu Laurette (feu Fernand Truchon), feu Valère (feu Marie-Paule Roy), feu Georges-Gilles (Yvette Rémillard), feu Doris, Anita (Caslos Vasquez) et feu Irénée (Gisèle Doyon). De la famille Blanchette, elle était la belle-sœur de: feu Germaine (feu Gérard Thibault), feu Jeanne (feu Albert Léveillé), feu Lorenzo (feu Rita Langlois), feu Léonard (feu Thérèse Beaulieu), feu Sr Thérèse N.D.P.S, Doris, feu Yvonne (feu Jacques Patry) et feu Rita (feu Gérard Tardif). Elle laisse également dans le deuil ses filleuls: Michel Thibault et Annie Thibault; ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier sincèrement le personnel de la résidence le Royal de St-Anselme et du CHSLD Bellevue de Lévis pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en Bellechasse (Communauté d'Armagh) 134, rue Principale Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0.