SCHALLER, Stéphane



Subitement, à son domicile, le 2 juin 2022, à l'âge de 51 ans, est décédé monsieur Stéphane Schaller, fils de feu monsieur Lucien Schaller et de feu dame Jacqueline Morel. Natif de Montréal, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 10 h à 11 h.Son cercueil sera par la suite inhumé au Cimetière de La Souvenance, 301 rang Ste-Anne, Québec, QC, G2G 0G9. Il laisse dans le deuil, son amie de cœur Marie Vachon, ses frères: Réjean Schaller (Gaétane Vallée), Luc Labelle, Serge Labelle et sa sœur Linda Labelle (Marc-André Gagné); ses belles-sœurs Danyèle Vachon (Gilles Simart) et Céline Vachon (Robert Carrier). Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et de nombreux ami(e)s