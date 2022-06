JOBIN, Réal



À l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 21 mai 2022, à l'aube de ses 67 ans, est décédé monsieur Réal Jobin, époux de madame Lucette Martel et fils de feu monsieur Clément Jobin et de feu madame Jeannine Fiset. Il demeurait à St-Basile. Réal laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: David (Andréanne Côté), Christine (Joël Bertrand) et Éric (Elsa Mercier); ses petits-enfants: Félix, Rachel, Ezekiel et Wesley; ses frères et sa soeur: feu Richard, Martin (Renée Denis), Hélène (Alain Tanguay), Jean-Marc (Chantal Tanguay) et feu Gaétan; ses beaux-frères de la famille Martel: Richard (Rina Lambert), Serge (Carole Tremblay), Mario, Julien, Jean-Yves, Tony (Hélène Lamontagne); ses filleules: Julie-Pier Martel et Justine Jean ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel de l'oncologie et des soins palliatifs de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléancesde 9h à 10h45, en présence des cendres, à laet de là au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer www.cancer.ca . Les formulaires seront disponibles au salon.