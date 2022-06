DROUIN, Pierre



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 février 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé Monsieur Pierre Drouin, époux de feu Normande Vézina. Il était le fils de feu madame Maria Blouin et de feu monsieur Joseph Douin. Il demeurait à Lévis. Il était originaire de Thedford Mines.Il laisse dans le deuil son fils Christian Allen (Christine Veilleux); ses petits-enfants: Louis Jacob Drouin et Nathan Elie Drouin; ses belles-sœurs: Marthe Vézina (feu Laurendeau Gourde), Cécile Carrier (feu Paul Eugène Vézina), Cécile Larivée (feu Hypolite Vézina) et Marcelle Cormier (feu Jean Drouin); ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. Il est parti rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Robert, Simone (Eddy Warren), Cécile, Jean, Denis (Marie Claire Blais), Bruno (Andrée Breton), Jean Roch (Raymonde Plante), Rita Drouin (Joseph Poulin), Ethel Drouin (Henri Poulin) ainsi que Jeannine Vézina (Claude Tardif) et Lucien Vézina (Jeannine Simard). La famille remercie le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les soins prodigués à Pierre ainsi que le personnel de la Coopérative de la Rive Sud. Un gros merci à sa nièce, Nathalie Gourde, et à ses voisins bienveillants, les familles Bilodeau et Patenaude, qui ont permis à Pierre de profiter de son domicile lors des dernières années. Depuis quelques années, il était le dernier des Mohicans de la famille Drouin. Étrangement, comme dans le roman de James Feminore Cooper, il avait cet œil américain de tout voir autour de lui, plus particulièrement en forêt. Il avait plusieurs passions dont la chasse sportive qu'il pratiquait depuis son adolescence, ainsi que les casse-têtes de plus de 5000 morceaux qu'il réalisait en un temps record, toujours à notre grande surprise. Il a travaillé pendant plus de 40 ans à l'atelier de ferblanterie des Chantiers Maritimes Davie contribuant avec fierté, avec des milliers d'autres collègues de la région de Lévis, à la construction de nombreux bateaux dont des traversiers, pétroliers et plateformes de forage qui ont servi au développement économique d' un Québec moderne. " La vie est un puzzle, qu'il faut aborder progressivement et méthodiquement une étape à la fois et dont la mort en est sa dernière pièce. " La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14 h 30 à 16 h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, tél.: 418 835-7188, courriel: info@fhdl.ca, site web: www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.