NADEAU, Johanne



Avec courage et sérénité,elle a pris son envol…À l'Hôpital de L'Enfant-Jésus, le 16 mai 2022, à l'âge de 61 ans, est décédée madame Johanne Nadeau, fille de madame Charlotte Claveau et de feu monsieur Claude Nadeau. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueillera le vendredi 10 juin de 19 h à 22 h, au centre commémoratif, jour des funérailles, vous êtes invités à vous rendre directement, où la famille vous accueillera à compter de 10h.Johanne laisse dans le deuil sa mère Charlotte Claveau (feu Marcel Bélanger), son père (feu Claude Nadeau); ses filles tant aimées, Stéphanie et Valérie Morgan; sa sœur et complice Christine (Jean-François Ryan); son filleul Simon-Pierre Gadoury (Florence Savard), ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, amis et amies. Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et leur humanisme. Merci également à ses amies pour leur soutien et leur présence durant les dernières années. Johanne aimait les marguerites et les fleurs du printemps. Votre sympathie peut aussi s'exprimer par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, www.cancer.ca