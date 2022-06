BERGERON

Lisette " Mimi " Lavoie



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 21 mai 2022, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Lisette Lavoie, épouse de monsieur Simon Bergeron, fille de madame Jeannine Tremblay (feu Gaston Bourdeau). Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h.La mise en niche des cendres se fera au Cimetière St-Charles en privé à une date ultérieure. Outre son époux et sa mère, elle laisse dans le deuil ses enfants: Simon Jr. (Isabelle Champagne) et Carolyn (Daniel Trudeau); ses petits-enfants adorés: Adam et Maude Bergeron ainsi que Victor et Charles Trudeau; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bergeron: feu André (Bibianne Daigle), Jacques (Francine Daigle), Jean-Louis (Marie Huot), feu Pierre (Hélène Côté), Paul (Louise Labadie) et Michel (feu Line Cloutier); sa sœur de cœur Esther Pelchat, son amie fidèle de longue date Gilberte Imbeault et sa grande amie toujours présente Johanne Robitaille ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et bon(ne)s ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, adresse, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc, tél.: 418 527-4294, courriel: info@societealzheimerdequebec.com, site web: www.societealzheimerdequebec.com.