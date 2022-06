«Bête noire» rayonne dans une centaine de pays

«Bête noire» peut désormais être regardée dans une centaine de pays en version originale et doublée.

La série québécoise réalisée par Sophie Deraspe a été acquise par une importante société médiatique, Olympusat, qui se spécialise dans l’acquisition, la distribution et la production télévisuelle sur les réseaux hispanophones et anglophones.

Mettant en vedette Isabelle Blais, Sophie Cadieux, Stéphane Gagnon et Lévi Doré, la production peut maintenant être écoutée en version originale ou doublée en français, en anglais ou en espagnol, au Royaume-Uni, au Mexique, en Espagne, en Afrique du Sud et dans tous les pays d’Amérique latine. Ces nouveaux territoires s’ajoutent aux États-Unis, à la Norvège, à l’Australie et à tous les pays de la francophonie.

Encore Télévision-Distribution en a fait l’annonce jeudi.

La série lauréate de quatre Gémeaux est actuellement en lice dans la catégorie «Best Limited Series» aux Rockie Awards du Festival international des médias de Banff. Elle s’y trouve aux côtés de «The White Lotus» (HBO), «Scenes From A Marriage» (HBO) et «Maid» (Netflix).

Les six épisodes de «Bête noire» sont disponibles sur demande sur Séries Plus et sur son site jusqu’au 31 juillet.